版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 07:29 BJT

****主要国家经济指标预测--12月26日****

路透12月26日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------------------------------------------------

无重要经济数据公布.

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

-----------------------------------------------------------------------------

0630 法国GDP(较前季) 第三季修正值 +0.3% --

0745 法国PPI(较前月) 11月 +0.4% +0.1%

0900 意大利消费者信心指数 12月 91.6 95.0

0900 意大利薪资(较前月) 11月 持平 --

(较上年同期) +1.5% --

1330 美国个人所得 11月 +0.1% +0.2%

个人支出 +0.1% +0.3%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) 持平 --

(较上年同期) +2.5% --

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +1.7% --

实质个人支出 +0.2% --

1330 美国耐久财(耐用品)订单 11月 +3.8% +2.0%

扣除运输 +0.3% +0.5%

扣除国防 +3.7% --

扣除飞机的非国防资本财 -1.2% +1.0%

1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 10月 持平 持平

1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 31.5 31.3

新屋销售(较前月) +1.6% --

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月16日当周 121.3 -- (完)

--整理 吴云凌/李春喜;审校 戴素萍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐