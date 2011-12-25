主要国家经济指标预测--12月26日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月26日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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无重要经济数据公布.
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0630 法国GDP(较前季) 第三季修正值 +0.3% --
0745 法国PPI(较前月) 11月 +0.4% +0.1%
0900 意大利消费者信心指数 12月 91.6 95.0
0900 意大利薪资(较前月) 11月 持平 --
(较上年同期) +1.5% --
1330 美国个人所得 11月 +0.1% +0.2%
个人支出 +0.1% +0.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) 持平 --
(较上年同期) +2.5% --
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.7% --
实质个人支出 +0.2% --
1330 美国耐久财(耐用品)订单 11月 +3.8% +2.0%
扣除运输 +0.3% +0.5%
扣除国防 +3.7% --
扣除飞机的非国防资本财 -1.2% +1.0%
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 10月 持平 持平
1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 31.5 31.3
新屋销售(较前月) +1.6% --
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月16日当周 121.3 -- (完)
--整理 吴云凌/李春喜;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。