修正:〔芝加哥期市〕大豆期货连升第七日,因受空头回补和南美乾旱天气忧虑带动(12月23日)

(更正:正文倒数第三段,"每吨"297.0美元有误,应为"每短吨"297.0美元)

路透12月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五在清淡交投中收高,连续七天上涨,交易商称因空头回补和市场担心南美天气.

七日连涨是大豆市场自2010年12月以来录得的最长涨势.

布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四表示,如果关键作物种植地区短期内缺乏降雨,阿根廷2011/12年大豆作物产量可能降低.

巴西最南部的省份Rio Grande do Sul预计周六将迎来一些降雨,但预报称较长期内天气料保持干燥--Somar.

德国商业银行(CBKG.DE)预计,2012年CBOT大豆价格将在每蒲式耳12.50美元.

CBOT-1月期货合约将在收盘後到期.

CBOT农产品期货将市场将在周一休市.交易将在周二1530 GMT重启.

CBOT-1月大豆合约SF2上涨3/4美分,报每蒲式耳11.63美元.

CBOT-1月豆油合约BOc1收高0.51美分,至每磅50.96美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1收低1.4美元,报每短吨297.0美元.

今日CBOT大豆预估成交量为107,253口,豆油为72,020口,豆粕为36,830口.

以下为CBOT农产品期货在1953GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc2 619.50 2.00 0.3% -1.5%

CBOT大豆Sc1 1163.00 0.75 0.1% -16.6%

CBOT豆粕SMc1 297.00 -1.40 -0.5% -19.8%

CBOT豆油BOc1 50.96 0.51 1.0% -11.7%

CBOT小麦Wc2 622.00 0.25 0.0% -21.7%

CBOT稻米RRc1 1390.50 -14.50 -1.0% -0.6%

欧盟小麦BL2X1 195.00 -0.25 -0.1% -22.8%

美国原油期货CLc1 99.80 0.27 0.3% 9.2%

道琼工业指数.DJI 12,259 90 0.7% 5.9%

现货金XAU= 1605.10 -0.80 0.0% 13.1%

欧元/美元EUR= 1.3051 0.0001 0.0% -2.2%

美元指数.DXY 79.9590 -0.0040 0.0% 1.2%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1738 -49 -2.7% -2.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)