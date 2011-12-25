〔全球航运〕波罗的海指数跌至约14周低点,市场保持低迷

路透12月23日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五下滑,跌至约14周低位,受市场清淡期租船活动稀疏的打压.

波罗的海乾散货运价指数下滑49点或2.74%至1,738点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

"今天据反映只有一项或两项铁矿石租船案,所以很清楚市场没有什麽活动,"货运经纪商FIS的研究主管Peter Norfolk说.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌3.49%,船舶日均获利降至27,512美元.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"很多人今年该忙的都忙完了,市场没有太多活动,所以今天运价下跌,"Norfolk说.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下降1.85%,船舶日均获利降至13,139美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要装运的货物是煤炭和谷物.(完)