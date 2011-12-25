〔全球汇市〕投机客最近一周增持美元多头仓位--CFTC

路透纽约12月23日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位.

12月20日止当周,美元净多头仓位升至176.3亿美元,前一周净多头仓位为163.2亿美元.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

12月20日当周 12月13日当周

多头仓位 52,148 52,249

空头仓位 27,672 16,649

净仓位 24,476 35,600

欧元(125,000欧元为1口)

12月20日当周 12月13日当周

多头仓位 49,557 35,507

空头仓位 163,254 151,964

净仓位 -113,697 -116,457

英镑(62,500英镑为1口)

12月20日当周 12月13日当周

多头仓位 26,533 23,782

空头仓位 52,472 63,291

净仓位 -25,939 -39,509

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

12月20日当周 12月13日当周

多头仓位 10,417 5,005

空头仓位 13,553 15,486

净仓位 -3,136 -10,481

加元(100,000加元为1口)

12月20日当周 12月13日当周

多头仓位 21,428 35,787

空头仓位 48,296 49,172

净仓位 -26,868 -13,385

澳元(100,000澳元为1口)

12月20日当周 12月13日当周

多头仓位 52,047 60,132

空头仓位 26,305 25,703

净仓位 25,742 34,429

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

12月20日当周 12月13日当周

多头仓位 5,735 11,148

空头仓位 5,123 5,765

净仓位 612 5,383

(完)

--编译 白云; 审校 张明钧

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