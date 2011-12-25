〔全球汇市〕投机客最近一周增持美元多头仓位--CFTC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约12月23日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位.
12月20日止当周,美元净多头仓位升至176.3亿美元,前一周净多头仓位为163.2亿美元.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
12月20日当周 12月13日当周
多头仓位 52,148 52,249
空头仓位 27,672 16,649
净仓位 24,476 35,600
欧元(125,000欧元为1口)
12月20日当周 12月13日当周
多头仓位 49,557 35,507
空头仓位 163,254 151,964
净仓位 -113,697 -116,457
英镑(62,500英镑为1口)
12月20日当周 12月13日当周
多头仓位 26,533 23,782
空头仓位 52,472 63,291
净仓位 -25,939 -39,509
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
12月20日当周 12月13日当周
多头仓位 10,417 5,005
空头仓位 13,553 15,486
净仓位 -3,136 -10,481
加元(100,000加元为1口)
12月20日当周 12月13日当周
多头仓位 21,428 35,787
空头仓位 48,296 49,172
净仓位 -26,868 -13,385
澳元(100,000澳元为1口)
12月20日当周 12月13日当周
多头仓位 52,047 60,132
空头仓位 26,305 25,703
净仓位 25,742 34,429
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
12月20日当周 12月13日当周
多头仓位 5,735 11,148
空头仓位 5,123 5,765
净仓位 612 5,383
(完)
--编译 白云; 审校 张明钧
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。