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亚洲 | 2011年 12月 25日 星期日 10:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月23日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 55.79 +2.21 +4.12 4195363

搜狐 (SOHU.O) 50.84 -0.06 -0.12 586020

网易 (NTES.O) 45.14 +0.13 +0.29 199353

百度 (BIDU.O) 117.81 +2.25 +1.95 3772744

亚信科技 ASIA.O 7.57 +0.51 +7.22 466125

侨兴环球电话 XING.O 0.66 +0.01 +1.23 96583

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.92 +0.01 +0.08 710951

联电 (UMC.N) 2.09 +0.00 +0.00 515874

日月光 (ASX.N) 4.51 +0.07 +1.58 104790

矽品精密 (SPIL.O) 4.35 +0.11 +2.59 3042975

和信超媒体 (GIGM.O) 0.80 +0.00 +0.38 183024

友达 (AUO.N) 4.55 +0.08 +1.79 138218

中华电信 (CHT.N) 33.32 -0.19 -0.57 44733

台湾国际航电 (GRMN.O) 39.99 +0.54 +1.37 1025189

香港

中国移动 (CHL.N) 47.78 +0.36 +0.76 114623

中国联通 (CHU.N) 21.42 +0.29 +1.37 131289

中国电信 (CHA.N) 58.23 +0.25 +0.43 12737

中芯国际 (SMI.N) 2.38 +0.03 +1.28 23864

(完)

--整理 白云

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