《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月23日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 55.79 +2.21 +4.12 4195363
搜狐 (SOHU.O) 50.84 -0.06 -0.12 586020
网易 (NTES.O) 45.14 +0.13 +0.29 199353
百度 (BIDU.O) 117.81 +2.25 +1.95 3772744
亚信科技 ASIA.O 7.57 +0.51 +7.22 466125
侨兴环球电话 XING.O 0.66 +0.01 +1.23 96583
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.92 +0.01 +0.08 710951
联电 (UMC.N) 2.09 +0.00 +0.00 515874
日月光 (ASX.N) 4.51 +0.07 +1.58 104790
矽品精密 (SPIL.O) 4.35 +0.11 +2.59 3042975
和信超媒体 (GIGM.O) 0.80 +0.00 +0.38 183024
友达 (AUO.N) 4.55 +0.08 +1.79 138218
中华电信 (CHT.N) 33.32 -0.19 -0.57 44733
台湾国际航电 (GRMN.O) 39.99 +0.54 +1.37 1025189
香港
中国移动 (CHL.N) 47.78 +0.36 +0.76 114623
中国联通 (CHU.N) 21.42 +0.29 +1.37 131289
中国电信 (CHA.N) 58.23 +0.25 +0.43 12737
中芯国际 (SMI.N) 2.38 +0.03 +1.28 23864
(完)
--整理 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。