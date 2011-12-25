〔货币市场〕美元Libor升至两年半新高,受欧洲疑虑驱动

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 三个月美元Libor升至2009年7月以来最高
* 欧洲央行对银行业注资推动欧元Libor下滑
* 银行业者倾向将资金存放在欧洲央行的隔拆工具
路透纽约/伦敦12月23日电---市场对欧债危机前景的疑虑,在周五带动美元的银行间拆款利率连续第11个交易日走升,使之创下两年半来的新高.
然而指标欧洲银行间拆款利率周五下滑,因银行业者从欧洲央行首度进行的三年期流动资金供给操作上取得近5,000亿欧元的资金.
美元三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)USD3MFSR=周五定盘报0.57575%,创下2009年7月初以来新高,周四报0.57375%.
对於欧洲银行业者倒闭可能引爆另一波全球信贷危机的不安情绪,让银行业者更加不愿彼此拆借,从而导致拆款利率上扬.
"最重要的因素为欧洲危机."纽约4Cast Ltd分析师Sean Incremona表示.
"没有简单的解决方案.惠誉对当前的情况有着相当精准的描述,'技术面及政治面而言不可能找出欧洲危机的解决方案'."
不过欧洲银行业者本周稍早从欧洲央行取得了4,890亿欧元的资金,使其稍稍宽心.欧洲央行将两度进行三年期资金供给操作,而银行业者已经在周五取得第一次操作的资金.
欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=从1.410%降至1.404%,因有大量的新资金流入金融体系.
中长期利率亦下滑,6个月EuriborEURIBOR6MD=从1.662%降至1.658%,12个月EuriborEURIBOR1YD=则从1.995%降至1.988%.
一周期EuriborEURIBORSWD=受到超额流动性的影响最大,从0.861%降至0.853%.根据路透计算ECBNOMLIQ=,超额流动性跳升至4,830亿欧元.
指标三个月欧元LiborEUR3MFSR=下滑半个基点至1.33429%,三个月美元LiborUSD3MFSR=升至0.57575%,反映出欧洲银行业者持续难以从市场上取得美元.
欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)EONIA=由0.611%跌至0.509%.(完)
--编译 张明钧;审校 白云
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