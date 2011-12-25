《美股一周展望》耶诞行情恐将面临考验

记者Angela Moon 编译 张明钧

路透纽约12月23日电---请做好准备迎接今年最後一周的交易,因这将成为涨势能否延续至明年的一大考验.

在连串优於预期的经济数据带动下,标准普尔500指数连续四个交易日上涨,不但使其今年至今的表现由跌转升,更带动其在周五突破200日均线.周五收盘时,标准普尔500指数今年以来的涨幅为0.6%.

尽管近期经济数据暗示美国经济回到复苏的正轨,但欧债危机仍旧困扰着投资人,且让市场受到打压.

许多市场人士不愿相信今年有"圣诞行情",这指的是股市年末的最後五个交易日及每年前两个交易日往往倾向上涨的季节性表现.

主要信用评等机构不断发出警告,称可能调降欧洲多个国家的债信评等,这让投资者惴惴不安.标准普尔8月出乎市场意料地下调美国的顶级债信评等,且是在周五傍晚时段宣布,投资人担心这样的举措什麽时候都有可能发生,甚至在圣诞节至新年期间都有可能.

然而未来两周欧洲并未有主权公债标售,这可望让股市获得支撑.

“最快要等到1月的第二周才会有欧洲国家公债标售,这让欧洲话题的热度稍稍降温,起码短时间而言是如此.” TD Ameritrade首席衍生品策略师J.J. Kinahan表示.

“除非出现惊天动地的消息,否则标准普尔500指数可能涨至1,300点水平.”他说道.

标准普尔500指数周五收盘报1,265.33点.

美国股市和欧洲主权公债收益率(殖利率)走势的连动程度居高不下,特别是与西班牙、意大利及德国公债关联密切.只要当中任一国家的公债标售结果欠佳,就可能会马上引爆美国股市的抛盘.

**多空关键**

下周的情势至为关键,因这将为来年走势定调.

根据Stock Trader's Almanac,有一句俗谚是这麽说的:“圣诞老人没报到(没出现圣诞行情),熊市恐大行其道.”

Brown Brothers Harriman技术策略师表示,标普500指数的关键水平为1,260点,这是呈现下降趋势的200日均线阻力位,同时这也是串连10月与12月高点的下跌趋势线位置.

“若突破这一位置,2012年第一季则可望持续这季节性走势的力道.”他说道.

他同时指出,1,200点是该指数呈现下滑的100日均线支撑,同时也是串连10月与11月低点上升趋势线位置.

“若跌破这点,这可会引发进一步的技术卖压,使其跌向1,130-1,150的中期支撑.”Wald表示.

由於有许多投资人在2012年初之前料将缺席,市场交易量预料将相当清淡,从而导致市场波动加剧.

下周美国将公布的数据包括周二的标准普尔Case-Shiller房价指数及消费者信心数据,周四将公布的数据则为芝加哥采购经理人指数(PMI)及待完成房屋销售数据.芝加哥PMI在11月强势上扬後,12月可能小幅回落.(完)