〔欧洲评等〕标普关於欧元区评级的报告预计1月出炉--消息人士

国际油市：亚洲汽油裂解价差创下一年高点，ADNOC寻购带来支撑力道
路透新加坡2月10日 - 亚洲汽油裂解价差周五创下一年高位每桶13.16美元，较上交易日上涨0.39美元，因需求强劲且炼厂即将进行维修。
路透伦敦12月23日电---两名独立的欧洲政府消息人士对路透表示,预计标准普尔将於1月发表关於15个欧元区国家债信评级的决定.
"我们从标准普尔得到了非正式的信号,显示其将於1月发布,"其中一名消息人士表示.由於与标准普尔之间的交流属於机密,该人士要求匿名.
他补充道,"在我们进行的对话中,如果体会言外之意,他们已经透露了这样的打算."
他说,他只能说他的国家的情况,但估计所有15个评级正在遭到检视的国家都将同时得知标普的决定.
另一个国家的资深欧元区消息人士也表示,标普可能下月做出决定.
标准普尔在12月6日警告称,如果欧盟(EU)领导人不能在12月9日的峰会上就如何解决欧元区债务危机达成共识,它可能采取空前行动,大规模调降欧元区国家的债信评级.
标准普尔表示,预计将在这次峰会之後尽快做出决定.
标准普尔发言人周五拒绝发表评论.
其它评级机构也在密切关注欧元区情势.(完)
--编译 张涛;审校 张荻
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