〔美国政经〕薪资税问题仍悬而未决,国会将艰难的谈判推至2012年

* 众参两院就延长减税政策举行快速投票

* 临时决议将财政政策争议搁至2012年再作定论

* 奥巴马及民主党政治得分高於共和党

路透华盛顿12月23日电---美国总统奥巴马周五签署了将薪资税减税延期两个月的法案,让一年来共和党与民主党围绕税收和支出问题的激烈争吵暂告一段落.不过两党交锋将在明年1月再起,并将在2012年选战中成为主要话题.

美国国会参众两院以口头表决方式通过一项议案,将薪资税率维持在4.2%直至明年2月,涉及金额330亿美元.该税率原定在明年1月1日上调至6.2%.议案通过後旋即获奥巴马签署生效.

"我们还有很多工作要做,"奥巴马在白宫表示,"对於中产阶级而言,关键时刻仍未过去...明年将继续有一些至关重要的辩论."

奥巴马带着一场重要的政治胜利前往夏威夷度假,他和民主党在经济复苏仍然脆弱的时刻支持降低美国中产阶级的税收,在这场辩论战中占据了优势.

共和党人众议院议长贝纳(John Boehner)不得不最终退让,在周四同意达成这项短期协议.此前他遭到各方面的批评,其中还包括参议院的共和党议员.