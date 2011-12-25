〔美国政经〕薪资税问题仍悬而未决,国会将艰难的谈判推至2012年

国际油市：亚洲汽油裂解价差创下一年高点，ADNOC寻购带来支撑力道
路透新加坡2月10日 - 亚洲汽油裂解价差周五创下一年高位每桶13.16美元，较上交易日上涨0.39美元，因需求强劲且炼厂即将进行维修。
* 众参两院就延长减税政策举行快速投票
* 临时决议将财政政策争议搁至2012年再作定论
* 奥巴马及民主党政治得分高於共和党
路透华盛顿12月23日电---美国总统奥巴马周五签署了将薪资税减税延期两个月的法案,让一年来共和党与民主党围绕税收和支出问题的激烈争吵暂告一段落.不过两党交锋将在明年1月再起,并将在2012年选战中成为主要话题.
美国国会参众两院以口头表决方式通过一项议案,将薪资税率维持在4.2%直至明年2月,涉及金额330亿美元.该税率原定在明年1月1日上调至6.2%.议案通过後旋即获奥巴马签署生效.
"我们还有很多工作要做,"奥巴马在白宫表示,"对於中产阶级而言,关键时刻仍未过去...明年将继续有一些至关重要的辩论."
奥巴马带着一场重要的政治胜利前往夏威夷度假,他和民主党在经济复苏仍然脆弱的时刻支持降低美国中产阶级的税收,在这场辩论战中占据了优势.
共和党人众议院议长贝纳(John Boehner)不得不最终退让,在周四同意达成这项短期协议.此前他遭到各方面的批评,其中还包括参议院的共和党议员.
这个临时性决议终於让国会长达一年的政治角力暂时落幕,但只是让双方休战而并未产生任何决定性结论.围绕财政政策的争论将延续下去,不仅在2012年大选年成为热门话题,此後也仍将热议不断.
路透新加坡2月10日 - 亚洲汽油裂解价差周五创下一年高位每桶13.16美元，较上交易日上涨0.39美元，因需求强劲且炼厂即将进行维修。
交易商表示，越南最大燃油进口商Petrolimex买进三艘船货，每艘装运3.5万吨含硫500ppm的柴油，自新加坡、马来西亚或泰国装船，每桶较新加坡报价升水0.55-0.60美元。
路透吉隆坡2月10日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌，结束三日升势，受到马来西亚棕榈油总署(MPOB)高于预期的库存数据所累。