《美国上市公司业绩公布日程表》--12月26日

国际油市：亚洲柴油价差受到越南现货需求的支撑

交易商表示，越南最大燃油进口商Petrolimex买进三艘船货，每艘装运3.5万吨含硫500ppm的柴油，自新加坡、马来西亚或泰国装船，每桶较新加坡报价升水0.55-0.60美元。