《美国上市公司业绩公布日程表》--12月26日

国际油市：亚洲汽油裂解价差创下一年高点，ADNOC寻购带来支撑力道
路透新加坡2月10日 - 亚洲汽油裂解价差周五创下一年高位每桶13.16美元，较上交易日上涨0.39美元，因需求强劲且炼厂即将进行维修。
汤森路透12月23日电---12月26日(周一)无标准普尔500企业公布业绩报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
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路透新加坡2月10日 - 亚洲汽油裂解价差周五创下一年高位每桶13.16美元，较上交易日上涨0.39美元，因需求强劲且炼厂即将进行维修。
交易商表示，越南最大燃油进口商Petrolimex买进三艘船货，每艘装运3.5万吨含硫500ppm的柴油，自新加坡、马来西亚或泰国装船，每桶较新加坡报价升水0.55-0.60美元。
路透吉隆坡2月10日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌，结束三日升势，受到马来西亚棕榈油总署(MPOB)高于预期的库存数据所累。