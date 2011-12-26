中日寻求启动自贸谈判和购买公债

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月25日电（记者 Kiyoshi Takenaka）---日本首相野田佳彦周日表示，日本和中国就明年初启动自由贸易协定正式谈判达成共识。
野田佳彦还称，日本寻求购买中国国债，且两国政府就加强金融合作达成共识。
他在与中国国务院总理温家宝会晤後告诉记者：“至于日本、中国和韩国的自由贸易协定，我们已就尽早启动谈判取得实质性进展。”
中国人民银行在其网站称，中日两国领导人就加强双边金融市场合作达成共识，“鼓励在两国的国际贸易交易中使用人民币和日元”。
根据中国外交部网站，温家宝与野田佳彦会晤时表示：“中方愿同日方密切配合，促进两国本币金融市场发展，加快推动中日韩三国自贸区进程和东亚财金合作。”
但地区性贸易谈判可能与美国推动的跨太平洋战略经济夥伴关系协定（TPP）谈判形成对抗，日本上月已经表示希望加入後一项谈判。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。