中日寻求启动自贸谈判和购买公债

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月25日电（记者 Kiyoshi Takenaka）---日本首相野田佳彦周日表示，日本和中国就明年初启动自由贸易协定正式谈判达成共识。

野田佳彦还称，日本寻求购买中国国债，且两国政府就加强金融合作达成共识。

他在与中国国务院总理温家宝会晤後告诉记者：“至于日本、中国和韩国的自由贸易协定，我们已就尽早启动谈判取得实质性进展。”

中国人民银行在其网站称，中日两国领导人就加强双边金融市场合作达成共识，“鼓励在两国的国际贸易交易中使用人民币和日元”。

根据中国外交部网站，温家宝与野田佳彦会晤时表示：“中方愿同日方密切配合，促进两国本币金融市场发展，加快推动中日韩三国自贸区进程和东亚财金合作。”

但地区性贸易谈判可能与美国推动的跨太平洋战略经济夥伴关系协定（TPP）谈判形成对抗，日本上月已经表示希望加入後一项谈判。（完）