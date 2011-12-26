中国云南超载校车翻入山谷,至少七人死亡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月25日电---新华社周日报 道称，云南省广南县一辆超载微型面包车翻入山谷，造成至少七人死亡，其中包括五名学生。
这是今年第五起涉及学生的交通事故。本月稍早，江苏一辆校车侧翻，造成15名儿童死亡，引发国内微博上一片声讨。
新华社报 道称，该面包车周六上午在云南省内行驶时，翻入广南县60米深的山谷中。
新华社称，该车荷载八人，但共搭载了14人，其中包括12名学生。
新华社称，公安交警调查显示，事故原因是驾驶员上坡时操作不当。报 道并未提及学生年龄。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。