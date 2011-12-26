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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 10:02 BJT

中国云南超载校车翻入山谷,至少七人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月25日电---新华社周日报 道称，云南省广南县一辆超载微型面包车翻入山谷，造成至少七人死亡，其中包括五名学生。

这是今年第五起涉及学生的交通事故。本月稍早，江苏一辆校车侧翻，造成15名儿童死亡，引发国内微博上一片声讨。

新华社报 道称，该面包车周六上午在云南省内行驶时，翻入广南县60米深的山谷中。

新华社称，该车荷载八人，但共搭载了14人，其中包括12名学生。

新华社称，公安交警调查显示，事故原因是驾驶员上坡时操作不当。报 道并未提及学生年龄。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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