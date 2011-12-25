〔中国经济〕明年或多次调降存准率,但不代表政策转向--人大财经委官员

中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，1月中国贸易数据影响有限
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海12月26日电---中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,央行明年会比较多地动用存款准备金率手段,如果明年外汇占款的增幅过小或者是下降,央行必须要通过存款准备金率释放流动性,但这并不意味着政策的转向.
中国证券报周一引述她并称,中国汇率改革的目标就是要使汇率有一定的灵活性,因此不应对贬值表示担心和恐慌.目前人民币兑美元CNY=CFXS千分之五的汇率波动限制依然够用,不必调整.
吴晓灵曾任中国人民银行副行长.她认为,最近人民币汇率波动是因为大量资金回到欧美自救,公众不应对此恐慌.
"之所以现在贷款减少和汇率贬值,是因为有大量的资金要变现回去到欧美市场自救.也有一些人对中国经济的发展有不确定性的看法,而市场和汇率有升有降,是市场正常的一种反应,不应该对此感到恐慌,"她称.
吴晓灵并指出,如果要推进利率市场化,首先要放低、放开贷款利率下限,最後才能放开存款利率的上限.(完)
--发稿 曾菱; 审校 张喜良
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.16%至94.03；SDR篮子指数升至95.5，BIS篮子指数升至95.29。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.84%，SDR篮子指数升0.00%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8819 -109 欧元 7.3306 189 日圆 6.0674 725 港元 0.8871 -15.5 英镑 8.5972
路透上海2月10日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约66点。