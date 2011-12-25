〔中国经济〕明年或多次调降存准率,但不代表政策转向--人大财经委官员

路透上海12月26日电---中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,央行明年会比较多地动用存款准备金率手段,如果明年外汇占款的增幅过小或者是下降,央行必须要通过存款准备金率释放流动性,但这并不意味着政策的转向.

中国证券报周一引述她并称,中国汇率改革的目标就是要使汇率有一定的灵活性,因此不应对贬值表示担心和恐慌.目前人民币兑美元CNY=CFXS千分之五的汇率波动限制依然够用,不必调整.

"之所以现在贷款减少和汇率贬值,是因为有大量的资金要变现回去到欧美市场自救.也有一些人对中国经济的发展有不确定性的看法,而市场和汇率有升有降,是市场正常的一种反应,不应该对此感到恐慌,"她称.