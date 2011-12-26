日本首相访华,称朝鲜半岛稳定符合两国利益

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月25日电---日本首相野田佳彦周日对中国国务院总理温家宝称，朝鲜最高领导人金正日去世後，维护朝鲜半岛稳定符合中日两国的共同利益。

野田佳彦在为期两天的访华之行中对温家宝称：“朝鲜半岛的和平与稳定符合日中共同利益。”

朝鲜在12月19日宣布了金正日去世的消息後，野田佳彦是该地区首位访华的领导人。金正日去世导致地区局势出现不确定性，各方担忧朝鲜将进行核试验及军事对抗。

中国是唯一在经济及外交方面支持朝鲜的大国。美国及其地区盟友一直敦促中方，发挥对朝鲜的影响力。

抑制朝鲜对日本尤其重要，因为日本处於朝鲜远程导弹射程内，而且日本希望，朝鲜能解决数十年前被朝鲜绑架的日本人命运问题。（完）