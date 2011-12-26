金大中遗孀等周一赴朝鲜吊唁金正日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔12月24日电---韩国方面周六称，已故前总统金大中的夫人李姬镐和现代集团（Hyundai）会长获准於周一赴朝鲜，吊唁朝鲜已故领导人金正日。
韩国统一部发言人称，已故前总统及诺贝尔和平奖得主金大中的遗孀李姬镐，将率领由13人组成的代表团周一赴朝鲜，其行程共为两天。
该部还称，现代集团会长、已故前会长郑梦宪的夫人玄贞恩，也将率领一支由5人组成的代表团赴朝鲜。
韩国政府此前表示，将允许这两个代表团赴朝鲜吊唁，因金大中和郑梦宪去世後，朝鲜都曾派出代表团到韩国。
这两个代表团将不参加周三举行的金正日葬礼，也没有韩国政府官员、政界人士或其他要员随行。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。