金大中遗孀等周一赴朝鲜吊唁金正日

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔12月24日电---韩国方面周六称，已故前总统金大中的夫人李姬镐和现代集团（Hyundai）会长获准於周一赴朝鲜，吊唁朝鲜已故领导人金正日。

韩国统一部发言人称，已故前总统及诺贝尔和平奖得主金大中的遗孀李姬镐，将率领由13人组成的代表团周一赴朝鲜，其行程共为两天。

该部还称，现代集团会长、已故前会长郑梦宪的夫人玄贞恩，也将率领一支由5人组成的代表团赴朝鲜。

韩国政府此前表示，将允许这两个代表团赴朝鲜吊唁，因金大中和郑梦宪去世後，朝鲜都曾派出代表团到韩国。

这两个代表团将不参加周三举行的金正日葬礼，也没有韩国政府官员、政界人士或其他要员随行。（完）