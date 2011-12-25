〔中国经济〕应减少对国外评级机构依赖,可采双评级机构模式--央行行长

路透上海12月26日电---中国人民银行行长周小川称,中国应减少对国外信用评级机构的依赖,国内的大型金融机构应加强内部评级的研究,更多做出自己的判断、避免盲目跟风;并建议今後中国可采取双评级机构的模式.

中国证券报周一援引他称,未来要清理各种依靠外部评级的监管评价和规定.信用评级需要有前瞻性,未来中国需要支持本土评级机构的发展,甚至是支持他们发展成为国际型评估机构.宏观经济调控应尽量减少经济中的顺周期性,而评级公司的做法就有可能扩大这种调控方式的渗透性.

周小川指出,次贷危机爆发直至扩大为金融危机以来,全球市场对国际评级机构表现出诸多不满,对其评级水平、评级方法、模型均提出质疑.国际三大评级机构垄断性较强,前瞻性不足,"一旦某公司出现问题,就大幅调低其评级,在问题发生之前,没有前瞻性的判断,这就放大了评估对象的好坏,加重了事态的发展."

他建议,今後中国可采取双评级机构的模式,在判断经济形势时,既参考国外评级机构的信息,也注重国内评级机构的建议.

"如果说涉及本土金融市场的评级和金融产品的评级,我们就可以在制度上规定,至少应该是双评级机构,即有一家国际机构,也应该有一家国内机构,"他称.

周小川并认为,中国在债券市场上有很多发展潜力,一直大力支持直接融资的发展.而提高直接融资比重的重要方面,就是扩大债券市场的发展,除了国债、金融债以外,更重要的就是发展公司类信用债券,而其评级方面有很大的潜力.

他表示,就信用评级业的监管而言,应该加强协调和管理,促进行业长期健康发展,避免出现利益冲突.在方法论和评级程序方面,应该具有充分的透明度、详细的历史记录等.另外,不排除未来会有政府性的研究机构,或者是社会性的研究机构的建立.(完)