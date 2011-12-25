〔欧洲汇市〕英镑兑欧元下滑,但英镑料将重启升势

路透伦敦12月23日电---英镑兑欧元周五下滑,因风险偏好上升促使投资者削减欧元空头头寸.而在英国服务业活动下滑凸显该国经济脆弱之後,英镑走势挣扎.

欧元兑英镑EURGBP=D4日内上升0.2%,触及日高0.8345英镑,处在周三所及的11个月低点0.8302英镑上方.交易商表示,鉴於圣诞假期临近,伦敦市场交易时间缩短,交投极为清淡.

英国市场将於周一和周二休市.

分析显示表示,英镑将追随欧元兑美元的走势,并补充道,若投资者在年底持续削减欧元兑美元的空仓,欧元则有微升的空间.

许多市场人士预计,如果欧洲决策者仍给以解决欧债危机,英镑将重启升势.分析师预计,这可能推动欧元兑英镑在未来数月跌向0.80英镑.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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