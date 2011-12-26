〔美国债市〕MBS利差走坚,因收益率上升刺激买盘

IFR纽约12月23日电---美国抵押支持证券(MBS)市场周五受乐观基调推动走高,为本周画上句点,价格下跌和收益率(殖利率)上升至少提供技术面的吸引力,假若并非事实如此的话.

目前30年期MBS(房利美、吉利美和美国联邦住宅贷款抵押公司)下跌1/8-约3/8大点,低票息券种领跌.15年期MBS回落3个跳动点至6/32大点之间,因收益率曲线趋陡约六个基点(两年期/10年期MBS升175跳动点),互换涨跌不一(五年期39,10年期16.75).MBS较10年期公债利差收窄2个跳动点至8/32大点之间,票息6.5%的MBS走势领先.15年期/30年期MBS上升几个跳动点.(完)