朝鲜媒体称金正恩为军队最高统帅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔12月24日电---朝鲜最高领导人金正日去世後一周，朝鲜主要国家媒体周六称，其子金正恩是朝鲜军队“最高统帅”。
这是朝鲜媒体首次将金正恩称为军队领袖。
朝鲜中央通讯社援引该国执政党劳动党发行的《劳动新闻》（Rodong Sinmun）的话称：“朝鲜人民将在最高统帅金正恩同志的带领下，完成‘先军主义’革命的任务。”
朝鲜於12月19日宣布金正日死於心脏病，享年69岁。
随後朝中社将金正恩称为“伟大的接班人”。金正恩还担任朝鲜劳动党军事委员会副主席一职。
一名资深消息人告诉路透，朝鲜将转向集体领导制，金正恩、其姑父及军方将共同掌权。朝鲜军方承诺拥戴金正恩接班。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。