〔中国央行〕支持日本企业发行人民币债券,日本投资中国政府债亦在申请

路透上海12月26日电---中国人民银行称,中国与日本领导人已同意加强两国金融市场合作,鼓励两国之间的金融交易,其中包括支持日本企业在东京和其他海外市场发行人民币债券,支持发展人民币与日圆的直接交易市场,而日本当局投资中国政府债券的有关申请程序正在进行中.

央行网站周日晚间刊登的新闻稿称,中日两国未来开展合作的领域还包括促进人民币与日圆在两国跨境交易中的使用,例如便利人民币与日圆在贸易结算中的使用,以降低两国进出口商的汇率风险与交易成本;日本向中国大陆进行人民币直接投资,包括投向日本企业在华附属机构.

中国亦支持日本国际协力银行在中国大陆试点发行人民币债券;鼓励私营部门在海外市场发展人民币和日圆计价的金融产品和服务.

中日双方将建立中日金融市场发展联合工作组以推动在上述领域的合作.中国央行亦同意加快10+3财金合作(东盟与中日韩财金合作机制),包括在清迈倡议多边化框架下引入区域危机预防功能以及进一步加强危机解决机制.

日本财务大臣安住淳稍早指出,日本在讨论购买中国公债以实现外汇储备多元化,但需要两国领导人磋商後,然後才能作出正式的决定.[ID:nCN1295568]而日本经济新闻此前亦有报导称,日本将购买高达100亿美元的中国公债.[ID:nCN1295146](完)