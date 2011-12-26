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市场报道 | 2011年 12月 26日 星期一 08:34 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货12月20日持仓报告(表)

路透12月23日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年12月20日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(150,186口)

47,804 40,092 8,721 82,949 85,101 139,474 133,914 10,712 16,272

较12月13日变动(增加740口)

804 3,687 -223 -314 -1,536 267 1,928 473 -1,188

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.8 26.7 5.8 55.2 56.7 92.9 89.2 7.1 10.8

各类交易商数量(总计为227家)

69 82 46 51 59 149 162 (完)

--编译 杜明霞;审校 戴素萍

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