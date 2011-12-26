〔CFTC报告〕ICE棉花期货12月20日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月23日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年12月20日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(150,186口)
47,804 40,092 8,721 82,949 85,101 139,474 133,914 10,712 16,272
较12月13日变动(增加740口)
804 3,687 -223 -314 -1,536 267 1,928 473 -1,188
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.8 26.7 5.8 55.2 56.7 92.9 89.2 7.1 10.8
各类交易商数量(总计为227家)
69 82 46 51 59 149 162 (完)
--编译 杜明霞;审校 戴素萍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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