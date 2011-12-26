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市场报道 | 2011年 12月 26日 星期一 08:32 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金12月20日持仓报告(表)

路透12月23日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年12月20日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(423,465口)

172,973 39,037 34,102 159,783 324,337 366,858 397,476 56,607 25,989

较12月13日变动(减少4,234口)

-11,495 5,072 4,476 7,426 -14,237 407 -4,689 -4,641 455

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

40.8 9.2 8.1 37.7 76.6 86.6 93.9 13.4 6.1

各类交易商数量(总计为300家)

154 77 71 53 45 237 168(完)

--编译 杜明霞;审校 戴素萍

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