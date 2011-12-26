〔CFTC报告〕COMEX期金12月20日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月23日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年12月20日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(423,465口)
172,973 39,037 34,102 159,783 324,337 366,858 397,476 56,607 25,989
较12月13日变动(减少4,234口)
-11,495 5,072 4,476 7,426 -14,237 407 -4,689 -4,641 455
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
40.8 9.2 8.1 37.7 76.6 86.6 93.9 13.4 6.1
各类交易商数量(总计为300家)
154 77 71 53 45 237 168(完)
--编译 杜明霞;审校 戴素萍
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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