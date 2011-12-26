〔欧元区经济〕ECB管委维斯科暗示如果经济恶化,可能进一步降息

路透米兰12月24日电---欧洲央行(ECB)管理委员会成员暨意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)周六在接受意大利商业日报Il Sole 24 Ore采访时表示,欧洲央行在制定货币政策时将关注经济周期,暗示若欧元区经济恶化,可能进一步降息.

维斯科在接受该报采访时称,"货币政策将关注(经济)周期,因此我们确保中期货币政策的稳定性."

维斯科还称,即便金融市场仍然非常震荡,但意大利公债收益率(殖利率)上行趋势已经停止并且转向.

当被问及经济成长以及经济周期的问题时,维斯科表示,"这就是为什麽我们制定的货币政策仍比之前更加宽松的原因."

他并称,欧洲央行在制定政策时,不会只对短期通胀趋势作出回应.

维斯科表示,欧洲银行业管理局要求提高资本金缓冲是一次性操作,目标并不是去杠杆化或是减少对经济的贷款.

"我知道(在市场上筹资)并非易事,但我们不是在谈论惊人的规模,"他说,并称其他选项包括削减股息和红利,以及出售非战略性资产.(完)