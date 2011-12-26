《中国报摘》--其他报纸重要消息12月26日(I)

**上海证券报**

--原全国人大常委会副委员长成思危表示,对包括中国在内的发展中国家而言,2012年将面临严峻的形势.对中国而言,明年GDP(国内生产总值)可能维持8.5%的增速,而CPI(居民消费价格指数)涨幅仍将保持在5%左右.

--上市券商高管"老鼠仓"第一案日前曝光.时任西南证券(600369.SS)副总裁季敏波,利用职务之便与公司自营盘大额对倒交易景谷林业(600265.SS)等40余只股票,於2009年2月至2011年6月间通过"老鼠仓"获利2,000万元人民币.目前该案已被证监会移送公安机关侦查,季敏波被依法逮捕.

**人民日报**

--中国社会科学院学部委员、研究员汪同三称,防止物价涨幅反弹和防止经济增速下降幅度过大的双重目标,增加了宏观调控的难度.明年财政收入增长不会太快,而明年扩大内需、保障和改善民生等方面的支出还需要继续增加,财政收支矛盾比较突出,需要通过保持适度的财政赤字和国债规模加以解决.

--今年黑龙江粮食生产再获大丰收,实现"八连增",粮食总产达到创纪录的1,114.1亿斤,比上年增加111.5亿斤,增量占全国粮食增量的22.6%,总产超过河南跃居全国第一位.

**第一财经日报**

--从权威人士处了解到,2012年拟安排财政赤字仅8,000亿元,比2011年拟安排财政赤字9,000亿元减少1,000亿元,其GDP占比下降到1.5%.其中中央财政赤字5,500亿元,比今年减少1,500亿元;代地方发债2,500亿元,比今年增加500亿元.

--近日安徽长江联合产权交易所发布公告称,受产权人委托,该所拟对外公开挂牌转让某公司所持徽商银行3亿股股份.这是该行成立以来数量最多的一次股权转让.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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