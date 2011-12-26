〔CFTC报告〕NYMEX原油期货12月20日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月23日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月20日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,298,500口)
289,295 151,253 350,753 582,535 738,663 1222583 1240669 75,917 57,831
较12月13日变动(减少47,995口)
-23,009 -11,748 -16,109 7,054 -12,906 -32,064 -40,763 -15,931 -7,232
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
22.3 11.6 27.0 44.9 56.9 94.2 95.5 5.8 4.5
各类交易商数量(总计为229家)
97 85 127 85 99 255 248(完)
--编译 杜明霞;审校 张荻
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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