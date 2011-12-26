版本:
中国
市场报道 | 2011年 12月 26日 星期一 08:17 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货12月20日持仓报告(表)

路透12月23日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月20日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,298,500口)

289,295 151,253 350,753 582,535 738,663 1222583 1240669 75,917 57,831

较12月13日变动(减少47,995口)

-23,009 -11,748 -16,109 7,054 -12,906 -32,064 -40,763 -15,931 -7,232

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.3 11.6 27.0 44.9 56.9 94.2 95.5 5.8 4.5

各类交易商数量(总计为229家)

97 85 127 85 99 255 248(完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐