《欧美金融市场假期一览表》--2011年12月26日-2012年12月31日

美国股市；开盘走低，受银行和医疗保健类股拖累
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
欧洲和美国金融市场假期如下:
2011年
12月26日(周一)--美国、加拿大、法国、德国、瑞士、英国
12月27日(周二)--英国、加拿大
2012年
1月2日(周一)--加拿大、美国、英国
1月16日(周一)--美国
2月20日(周一)--加拿大、美国
4月6日(周五)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国
4月9日(周一)--法国、德国、意大利、英国
5月1日(周二)--法国、德国、意大利
5月7日(周一)--英国
5月21日(周一)--加拿大
5月28日(周一)--美国
6月4日(周一)--英国
6月5日(周二)--英国
7月2日(周一)--加拿大
7月4日(周三)--美国
8月6日(周一)--加拿大
8月15日(周三)--意大利
8月27日(周一)--英国
9月3日(周一)--加拿大、美国
10月8日(周一)--加拿大
11月22日(周四)--美国
12月24日(周一)--德国、意大利
12月25日(周二)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国
12月26日(周三)--加拿大、法国、意大利、英国
12月31日(周一)--意大利
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].参考其他区域休假安排,请点选[HOL2/DIARY]亚洲假期或[HOL/DIARY]世界假期.所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--整理 王兴亚
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。
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