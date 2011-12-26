〔美国债市〕11月CMBS拖欠率降至9%,拖欠金额减少

IFR纽约12月23日电---标准普尔北美商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)月度报告称,美国CMBS拖欠率在4月触及历史高位,随後趋於下降且拖欠金额稳步走低.

在4月,CMBS拖欠率报9.17%,拖欠金额493亿美元,均触及历史高位.截至11月,拖欠率和拖欠金额分别为9.00%和454亿美元,低於10月的9.05%和462亿美元.

自4月以来,各物业类型的拖欠情况一直好坏参半.具体而言,出租房、多户型房屋和零售物业的拖欠率下降步伐一直较快,而写字楼和工业厂房的拖欠率持续上升.

工业厂房的拖欠率维持在历史高位附近,11月末报13.19%,高於10月的12.65%.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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