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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 08:19 BJT

〔韩国股市〕盘初跟随美股上涨,石化类股领涨

路透首尔12月26日电---韩国股市周一开盘升0.31%,得益於一连串美国乐观经济数据推动美股走高,标准普尔500指数今年录得涨幅.

石化类股盘初领涨,LG化学(051910.KS)上涨1.5%,OCI Chemical(010060.KS)劲扬1.65%.

0001GMT时,综合股价指数(KOPSI).KS11涨0.33%至1,873.33点.(完)

--编译 肖群英;审校 王丽鑫

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