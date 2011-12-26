《中国报摘》--金融时报12月26日

--中国人民银行行长周小川称,近年中国经济平稳较快发展,随着人民收入水平的提高,社会对现金的需求增长很快,他并要求加强了解国际货币防伪技术发展动态.

--用益信托的数据显示,11月单月房地产信托成立规模为122.6亿元,仅占11月信托总规模的21%,环比下降18.3%.而今年6月时,地产类信托产品仍占据着信托领域的半壁江山,占比高达52%.(完)