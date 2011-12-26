《中国报摘》--金融时报12月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国人民银行行长周小川称,近年中国经济平稳较快发展,随着人民收入水平的提高,社会对现金的需求增长很快,他并要求加强了解国际货币防伪技术发展动态.
* 其他:
--财政部部长谢旭人周日称,随着财政支农力度的不断加大,预计2011年中央财政"三农"(农业、农民和农村)支出将达到10,408.6亿元人民币,增长21.3%.明年财政部门将进一步加大强农惠农力度.
--截至11月底,吉祥航空已拥有22架空客A320系列飞机,平均机龄仅为两年左右.
--用益信托的数据显示,11月单月房地产信托成立规模为122.6亿元,仅占11月信托总规模的21%,环比下降18.3%.而今年6月时,地产类信托产品仍占据着信托领域的半壁江山,占比高达52%.(完)
--整理 李文科; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。