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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 08:19 BJT

《中国报摘》--金融时报12月26日

* 头版头条:

--中国人民银行行长周小川称,近年中国经济平稳较快发展,随着人民收入水平的提高,社会对现金的需求增长很快,他并要求加强了解国际货币防伪技术发展动态.

* 其他:

--财政部部长谢旭人周日称,随着财政支农力度的不断加大,预计2011年中央财政"三农"(农业、农民和农村)支出将达到10,408.6亿元人民币,增长21.3%.明年财政部门将进一步加大强农惠农力度.

--截至11月底,吉祥航空已拥有22架空客A320系列飞机,平均机龄仅为两年左右.

--用益信托的数据显示,11月单月房地产信托成立规模为122.6亿元,仅占11月信托总规模的21%,环比下降18.3%.而今年6月时,地产类信托产品仍占据着信托领域的半壁江山,占比高达52%.(完)

--整理 李文科; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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