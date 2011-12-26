《中国报摘》--中国证券报12月26日

* 头版头条:

--证监会有关部门负责人表示,证监会正在开展第六次行政审批项目清理工作,此外还在制订相应管理办法和登记制度,加强内幕信息在证监会内部的流转管理,同时将进一步规范证监会官员离职後任职回避制度.

* 其他:

--国务院发展研究中心主任李伟表示,中国经济发展从中长期来看,有两个趋势可以说已经基本确定,一是经济增长速度开始从两位数增长逐步向9%甚至更低过渡,二是物价内在、外在上涨压力交织,必将较长期存在.

--接近监管层的权威人士表示,第四次全国金融工作会议可能於明年1月6日召开.会议将重点讨论此前已经完成调研的十五项重大金融课题,而备受关注的是否建立"金融国资委"问题目前还存在悬念.

--财政部部长谢旭人指出,2012年中国将降低部分进口商品关税,增加能源资源产品、先进设备和关键零部件进口.同时要把改善民生摆在财政工作更加突出的位置,确保在改善民生上取得新成效.

--从央行获悉,将促进人民币与日元在两国跨境交易中使用、支持发展人民币与日元直接交易市场等金融合作将有所推进;此外,日本当局投资中国政府债券的有关申请程序正在进行中.

--国家统计局局长马建堂表示,统计局明年将在全国正式推进以一套表为核心的"四大工程".从明年起,全国60多万家企业将把原始数据直接报送国家或省级数据中心.

--北京市副市长陈刚透露,北京将尽快建立经济适用住房封闭运行机制,完善政府回购制度;同时,明年北京要建立健全保障房分配和後期监管机制,将改进和完善限价商品房定价机制,不过房价上调的幅度不会太多.

--交通银行(601328.SS)(3328.HK)首席经济学家连平表示,在盈利连续多年快速增长後,2012年银行业绩将出现温和回落.今年银行业盈利增速预计在30%左右,与上年持平,明年银行盈利将降至20%左右.

--建设银行(601939.SS)(0939.HK)在宁波设立的两家村镇银行--宁波慈溪建信村镇银行和宁波宁海建信村镇银行日前开业,注册资本均为1亿元人民币,建行持股51%.

--上周一起停牌至今的中超电缆(002471.SZ)公告称,拟向包括控股股东江苏中超投资集团在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过6,800万股,发行价格为13.43元/股,募集资金总额约9亿元.(完)

--整理 曾菱; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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