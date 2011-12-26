〔中国旅游〕2015年旅游业总收入将达2.5万亿元,年均增长10%--旅游局

路透北京12月26日电---中国国家旅游局称,根据正式发布的旅游业"十二五"(2011-2015年)发展规划纲要,中国旅游业总收入到2015年将达2.5万亿元,年均增长率为10%.这一总量比今年初的媒体报导略高.

新华社周日报导援引国家旅游局规划财务司司长吴文学称,到2015年,旅游业增加值占全国GDP的比重将提高到4.5%,占服务业增加值的比重达到12%,旅游消费相当於居民消费总量的比例达到10%.

他并表示,到十二五期末,中国旅游业在转方式、扩内需、调结构、保增长、促就业、惠民生等战略中将发挥更大功能.

十二五期间,中国将为一系列旅游公共服务层面的问题破题.包括:国家层面的综合性旅游立法尚未完成,旅游标准化建设特别是实施相对滞後,带薪休假制度还未落实,及旅游市场秩序不够规范等.

2010年,中国全国旅游业总收入1.57万亿元,增长21.7%."十一五"期间,全国旅游业总收入年均增长15%.中国已成为全球第四大入境旅游接待国和亚洲第一大出境旅游客源国.(完)