〔中国旅游〕2015年旅游业总收入将达2.5万亿元,年均增长10%--旅游局

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月26日电---中国国家旅游局称,根据正式发布的旅游业"十二五"(2011-2015年)发展规划纲要,中国旅游业总收入到2015年将达2.5万亿元,年均增长率为10%.这一总量比今年初的媒体报导略高.
新华社周日报导援引国家旅游局规划财务司司长吴文学称,到2015年,旅游业增加值占全国GDP的比重将提高到4.5%,占服务业增加值的比重达到12%,旅游消费相当於居民消费总量的比例达到10%.
他并表示,到十二五期末,中国旅游业在转方式、扩内需、调结构、保增长、促就业、惠民生等战略中将发挥更大功能.
十二五期间,中国将为一系列旅游公共服务层面的问题破题.包括:国家层面的综合性旅游立法尚未完成,旅游标准化建设特别是实施相对滞後,带薪休假制度还未落实,及旅游市场秩序不够规范等.
2010年,中国全国旅游业总收入1.57万亿元,增长21.7%."十一五"期间,全国旅游业总收入年均增长15%.中国已成为全球第四大入境旅游接待国和亚洲第一大出境旅游客源国.(完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。