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市场报道 | 2011年 12月 26日 星期一 08:31 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货12月20日持仓报告(表)

路透12月23日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月20日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(532,238口)

111,979 88,074 88,810 285,913 279,709 486,702 456,593 45,536 75,645

较12月13日变动(减少26,040口)

-3,654 -7,650 -3,874 -18,847 -10,366 -26,375 -21,890 335 -4,150

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.0 16.5 16.7 53.7 52.6 91.4 85.8 8.6 14.2

各类交易商数量(总计为460家)

136 119 173 109 144 347 377(完)

--编译 杜明霞;审校 戴素萍

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