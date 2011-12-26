〔CFTC报告〕CBOT大豆期货12月20日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月23日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月20日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(532,238口)
111,979 88,074 88,810 285,913 279,709 486,702 456,593 45,536 75,645
较12月13日变动(减少26,040口)
-3,654 -7,650 -3,874 -18,847 -10,366 -26,375 -21,890 335 -4,150
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
21.0 16.5 16.7 53.7 52.6 91.4 85.8 8.6 14.2
各类交易商数量(总计为460家)
136 119 173 109 144 347 377(完)
--编译 杜明霞;审校 戴素萍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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