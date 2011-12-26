〔英国债市〕10年期英债收益率一度触及2%下方的历史低位

路透伦敦12月23日电---英国10年期公债收益率(殖利率)周五跌至2%下方的历史低位,因市场担忧数据预示英国可能正步入经济衰退.

但成交量极为清淡,分析师不愿对市场走势作过多解读,称由於周五提前休市,很多市场人士已经开始休假.

官方数据显示,英国10月服务业活动指数下滑0.7%,降幅为4月以来最大,令人担忧今年第四季英国经济可能呈现萎缩.[ID:nCN1304696]

1210GMT,10年期英国公债收益率GB10YT=RR基本持稳於2.035%,在1114GMT一度跌至1.997%的历史低位.

英债较可比10年期德债EU10YT=RR利差短暂跌至一周低位6基点.

英国经济前景黯淡,促使英国央行重启量化宽松计划,预料英国央行将被迫采取更多刺激措施以免发生深度经济衰退.这些因素也支撑债市.

BofAML固定收益策略师John Wraith预料,10年期英债收益率在2012年第二季将降至1.85%.

截止到收盘时间1215GMT,3月英债期货FLGH2结算价报116.36,升9个跳动点.在圣诞节假期後,英国金融市场将於12月28日(周三)恢复交易.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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