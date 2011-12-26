〔英国债市〕10年期英债收益率一度触及2%下方的历史低位

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦12月23日电---英国10年期公债收益率(殖利率)周五跌至2%下方的历史低位,因市场担忧数据预示英国可能正步入经济衰退.
但成交量极为清淡,分析师不愿对市场走势作过多解读,称由於周五提前休市,很多市场人士已经开始休假.
官方数据显示,英国10月服务业活动指数下滑0.7%,降幅为4月以来最大,令人担忧今年第四季英国经济可能呈现萎缩.[ID:nCN1304696]
1210GMT,10年期英国公债收益率GB10YT=RR基本持稳於2.035%,在1114GMT一度跌至1.997%的历史低位.
英债较可比10年期德债EU10YT=RR利差短暂跌至一周低位6基点.
英国经济前景黯淡,促使英国央行重启量化宽松计划,预料英国央行将被迫采取更多刺激措施以免发生深度经济衰退.这些因素也支撑债市.
BofAML固定收益策略师John Wraith预料,10年期英债收益率在2012年第二季将降至1.85%.
截止到收盘时间1215GMT,3月英债期货FLGH2结算价报116.36,升9个跳动点.在圣诞节假期後,英国金融市场将於12月28日(周三)恢复交易.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。