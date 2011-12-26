〔中国个股〕中国建筑新获351亿元建筑施工合同,相当於去年营收9.5%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月26日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周一公告称,公司近期获得多个建筑施工项目,合同总金额为351.1亿元人民币,相当於公司去年营收的9.5%.
公告指出,这些项目包括中国建筑第四工程局新获的贵阳花果园(五里冲片区)A、B区项目,项目金额为74亿元;中国建筑一局获得的深圳CBD中心区平安国际金融项目,合同金额55亿元;中国建筑第二工程局获得的贵州仁怀惠邦国际城项目,项目金额43亿元.
中国建筑此前公布,建筑业务方面,1-9月新签合同额5,991亿元,同比增长47.6%;施工面积45,979万平方米,增长38.6%;新开工面积13,706万平方米,同比增20.8%;竣工面积2,497万平方米,同比增23.0%.[ID:nCN1144806]
中国建筑上周五收报2.93元,过去一个月累计下跌6.1%.(完)
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--发稿 林琦; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。