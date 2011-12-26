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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 08:41 BJT

〔中国个股〕中国建筑新获351亿元建筑施工合同,相当於去年营收9.5%

路透上海12月26日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周一公告称,公司近期获得多个建筑施工项目,合同总金额为351.1亿元人民币,相当於公司去年营收的9.5%.

公告指出,这些项目包括中国建筑第四工程局新获的贵阳花果园(五里冲片区)A、B区项目,项目金额为74亿元;中国建筑一局获得的深圳CBD中心区平安国际金融项目,合同金额55亿元;中国建筑第二工程局获得的贵州仁怀惠邦国际城项目,项目金额43亿元.

中国建筑此前公布,建筑业务方面,1-9月新签合同额5,991亿元,同比增长47.6%;施工面积45,979万平方米,增长38.6%;新开工面积13,706万平方米,同比增20.8%;竣工面积2,497万平方米,同比增23.0%.[ID:nCN1144806]

中国建筑上周五收报2.93元,过去一个月累计下跌6.1%.(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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