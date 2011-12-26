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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 08:20 BJT

〔日本股市〕开高且升穿25日移动均线,受美国乐观形势提振

路透东京12月26日电---日本股市日经指数周一盘初上升,升穿25日移动均线,因美国楼市数据乐观,且该国薪资税减税延期两个月.

0003GMT,日经指数.N225上升1.4%,报8,513.11点;东证股价指数.TOPX上涨0.9%至729.76点.

不过成交料将清淡,因美国、欧洲和香港等市场因圣诞假期休市.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

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