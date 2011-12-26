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市场报道 | 2011年 12月 26日 星期一 08:24 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜12月20日持仓报告(表)

路透12月23日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年12月20日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(116,050口)

28,339 33,294 10,608 67,210 55,838 106,157 99,740 9,893 16,310

较12月13日变动(增加57口)

1,299 2,898 -144 -151 -3,570 1,004 -816 -947 873

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.4 28.7 9.1 57.9 48.1 91.5 85.9 8.5 14.1

各类交易商数量(总计为166家)

39 68 37 44 42 106 130(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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