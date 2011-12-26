〔CFTC报告〕COMEX期铜12月20日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月23日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年12月20日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(116,050口)
28,339 33,294 10,608 67,210 55,838 106,157 99,740 9,893 16,310
较12月13日变动(增加57口)
1,299 2,898 -144 -151 -3,570 1,004 -816 -947 873
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
24.4 28.7 9.1 57.9 48.1 91.5 85.9 8.5 14.1
各类交易商数量(总计为166家)
39 68 37 44 42 106 130(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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