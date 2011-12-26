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市场报道 | 2011年 12月 26日 星期一 08:29 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货12月20日持仓报告(表)

路透12月23日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月20日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(379,635口)

76,324 130,025 52,355 218,205 141,941 346,884 324,321 32,751 55,314

较12月13日变动(增加4,119口)

-2,256 -646 2,713 1,969 987 2,426 3,054 1,693 1,065

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

20.1 34.3 13.8 57.5 37.4 91.4 85.4 8.6 14.6

各类交易商数量(总计为382家)

101 152 120 77 101 259 307(完)

--编译 杜明霞;审校 戴素萍

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