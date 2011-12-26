〔CFTC报告〕CBOT小麦期货12月20日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月23日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月20日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(379,635口)
76,324 130,025 52,355 218,205 141,941 346,884 324,321 32,751 55,314
较12月13日变动(增加4,119口)
-2,256 -646 2,713 1,969 987 2,426 3,054 1,693 1,065
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
20.1 34.3 13.8 57.5 37.4 91.4 85.4 8.6 14.6
各类交易商数量(总计为382家)
101 152 120 77 101 259 307(完)
--编译 杜明霞;审校 戴素萍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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