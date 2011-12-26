〔美国债市〕短期机构债利差收紧,下周赎回大幅增加

IFR 12月23日电---短期机构债利差周五收紧0.5-1.5个基点,但长期机构债基本保持不变.整体来看,机构债利差在本周多数时间收紧,周五机构债利差表现超越互换.

截至出稿时,TRACE显示整体成交额只有19亿美元,有1,224笔交易.

本周巴克莱公布初步的月末指数延期情况显示,12月机构债指数存续期将延长0.14年,大於11月的0.10年,该数字亦大於月度均值0.06年,及去年12月的0.11年.

美国联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)本周一如预期放弃发行债券.今年剩余时间内再无更多发债计划,明年1月4日将由房利美揭开发债序幕.

下周政府发起企业(GSE)赎回大幅增加.12/25-12/31当周,将赎回146亿美元,而本周仅为56亿美元.房利美(美国联邦国民抵押贷款协会)将赎回51亿美元,美国联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)将赎回44亿美元,联邦住房贷款银行(FHLB)将赎回51亿美元.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张涛

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