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市场报道 | 2011年 12月 26日 星期一 08:33 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货12月20日持仓报告(表)

路透12月23日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月20日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,165,319口)

290,323 156,046 153,762 588,654 625,141 1032739 934,949 132,580 230,370

较12月13日变动(减少836口)

-9,643 -1,962 13,847 -7,861 -15,019 -3,657 -3,134 2,821 2,298

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.9 13.4 13.2 50.5 53.6 88.6 80.2 11.4 19.8

各类交易商数量(总计为681家)

159 156 172 195 295 444 556(完)

--编译 杜明霞;审校 戴素萍

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