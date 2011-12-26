〔CFTC报告〕CBOT玉米期货12月20日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月23日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月20日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,165,319口)
290,323 156,046 153,762 588,654 625,141 1032739 934,949 132,580 230,370
较12月13日变动(减少836口)
-9,643 -1,962 13,847 -7,861 -15,019 -3,657 -3,134 2,821 2,298
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
24.9 13.4 13.2 50.5 53.6 88.6 80.2 11.4 19.8
各类交易商数量(总计为681家)
159 156 172 195 295 444 556(完)
--编译 杜明霞;审校 戴素萍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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