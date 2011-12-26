〔中国经济〕明年或多次调降存准率,但不代表政策转向--人大财经委官员(更新版)

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* 央行明年会较多采用准备金率手段

* 不应对人民币贬值担心和恐慌

* 人民币兑美元千分之五波幅仍够用

* 未来应结构性减税,鼓励实业发展

路透上海12月26日电---对於明年的货币政策走向,中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵预计,央行明年会比较多地动用存款准备金率手段.如果明年外汇占款的增幅过小或者是下降,央行必须要通过存款准备金率释放流动性,但这并不意味着政策的转向.

中国证券报周一引述她并称,中国汇率改革的目标就是要使汇率有一定的灵活性,因此不应对贬值表示担心和恐慌.目前人民币兑美元CNY=CFXS千分之五的汇率波动限制依然够用,不必调整.

吴晓灵指出,过度扩张的财政政策和货币政策将影响实体经济的健康发展,因此2012年的政策选择是积极的财政政策和稳健的货币政策.

中国11月末外汇占款余额连续第二个月下降.中国央行已於12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.

曾任中国人民银行副行长的吴晓灵认为,最近人民币汇率波动是因为大量资金回到欧美自救,公众不应对此恐慌.

"之所以现在贷款减少和汇率贬值,是因为有大量的资金要变现回去到欧美市场自救.也有一些人对中国经济的发展有不确定性的看法,而市场和汇率有升有降,是市场正常的一种反应,不应该对此感到恐慌."她称.

前期因欧债危机恶化,人民币兑美元曾一度连续多日触及当日交易区间下限(亦称"跌停"),一些市场人士担忧外资已开始大量流出中国市场.

吴晓灵并指出,如果要推进利率市场化,首先要放低、放开贷款利率下限,最後才能放开存款利率的上限.

她还认为,中国未来应该着力于调整各项政策,形成结构性减税政策,鼓励实业发展,鼓励科技创新."现在中国经济还没有发展到高水平,但现在实业非常困难,很多人不愿意在实业投资,都到房地产、股票这些行业去投资了,这对中国经济的发展是非常不利的."

财政部部长谢旭人上周末亦表示,明年将实行结构性减税,将降低部分进口商品关税,增加能源资源产品、先进设备和关键零部件进口,将继续落实提高增值税、营业税起征点等减轻小微企业税费负担的各项政策,实施对小微企业的所得税优惠政策等.(完)