《热点透视》IMF需要保留一些备用资金,以防不时之需

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Christopher Swann 编译 郑茵

路透纽约12月23日电---国际货币基金组织(IMF)即将从欧盟成员国那里获得大约2,000亿美元的资金,为欧洲富裕国家的救援行动提供帮助.但匈牙利债信评级被调降的消息提醒人们,历来被认为是中等收入的国家有可能寻求更多救助.

IMF最近拿到手的资金约有700亿美元,不及欧盟本月稍早时订下的目标.即便如此,仍按2,000亿美元计算的话,IMF掌握的资金将比目前的约3,900亿美元提高一半左右,接近5,900亿美元.

但最终IMF或仍需要对每一分钱都精打细算.根据巴克莱的计算,西班牙和意大利政府未来三年需要借款约1.25万亿美元.如果有援助计划出台,要满足的有可能就是这些融资需求.同希腊商定的金援计划规模占IMF资金总额的比重略低於30%;在欧洲近期出资之後,下一次援助希腊的规模恐怕会更大.假如IMF对希腊的资助规模占到总资金的40%,而西班牙和意大利又同时伸手,那麽将用去约5,000亿美元,只剩下不到1,000美元.

而同时,可能又会有一大批老面孔前来借钱.匈牙利在过去15年中曾三次向IMF告借,根据花旗集团的计算,这一次最多可能要借200亿美元.随着福林的急速贬值和利率的大幅攀升,这也许只是时间早晚问题--当然,IMF与匈牙利政府的协商过程不会一帆风顺.另一个可能张口求助的IMF老客户可能是埃及.政局动荡令该国经济衰弱,今年财政赤字相当於国内生产总值(GDP)的比率可能超过11%.

全球经济大幅下滑亦有可能损及其它国家.譬如,土耳其经济目前虽然快速成长,但其经常账赤字相当於GDP的比率也接近10%--每年将近800亿美元,以美元计算仅次于美国.

像这样陷入困境的国家还有很多,对IMF的援助需求或将很快升高,并轻而易举地突破1,000亿美元.此外,IMF还需要保留一定的备用资金,这样才能确保自己作为支持贷款人的公信力.当然,它可以不断地向成员国募集资金.但即便手中掌握的资金不断增多,IMF也还是需要对资源的分配精打细算.(完)