〔金砖国家〕12月23日股汇市收盘纵览

路透12月26日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月23日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨0.89%,报927.70点.

中国股市:沪综指小幅收升,终止此前连续四日跌势,盘间一度明显冲高但量能萎缩令升幅缩减.分析人士指出,今日反弹主要是因外围市场企稳及对周末或出台利好存有憧憬,预计短线反弹空间和力度都相对较弱.沪综指.SSEC收报2,204.784点,涨18.487点,或0.85%,但该股指本周连续第七周收跌,累计跌幅为0.9%.A股成交额萎缩至433亿元人民币.[.SSCN]

香港股市:收高,以涨势结束本年最後一个全周交易,因美国经济趋强迹象激励更多投资人买进,但整体成交仍然偏低.恒生指数.HSI收高1.3%,本周共上涨1.9%.恒生国企指数.HSCE收高1.9%,表现优於大盘.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS小幅收升,并创出汇改来新高.随着最近贬值预期的弱化,汇市心态逐渐趋於平静,尽管国际美元小幅回落,但人民币并未表现出强势升值迹象,整体仍维持盘整走势,波幅也明显收窄.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水360点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3724元.[CNY/CN]

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印度股市:印度股市收跌0.47%,终止连续两个交易日涨势,受市场对经济成长忧虑加剧拖累,预料印度股市在未来一周仍面临抛售压力.指标BSE指数.BSESN收挫74.66点,报15,738.70点.但本周累计升1.6%,为三周来首次录得单周升幅.成分股中有19家收跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比收低,并录得连续第三周下跌,因进口商加紧买入美元以应对月底付款需求.美元兑卢比市场成交淡静,因交易商更愿意在年底前夕离场观望.卢比兑美元INR=D2收报52.9600/9675,低於周四收盘价52.7200/7300.盘中触及52.6350的高位.本周累计下滑0.5%.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,394.120点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收市微跌0.01%,报747.61点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX上涨0.48%,报31.2100卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上涨0.71%,报40.6500卢布.

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巴西股市:拉丁美洲股市几乎收平,成交淡静,因投资者准备度过周末假期以观望来年,而美国经济数据不温不火令市场预期降温,欧洲金融担忧令市场承压.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨0.62%,报57,701.07点.今年累计则可能挫跌16%.[ID:nN1E7BM0BG]

巴西汇市:巴西雷亚尔收市微跌成交低迷,因美国经济数据不温不火且欧债危机担忧挥之不去.雷亚尔兑美元BRBY下跌0.253%,报1.8569.[ID:nN1E7BM0BC]

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南非股市:略微收高,约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上涨0.80%,报28,641.11点.综合指数.JALSH上涨0.7%,报32,127.25点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=略微收高,成交清淡,因南非市场提前休市以迎接长周末假期.截止1343GMT,兰特兑美元报8.1585,较周四收盘价8.1930上涨0.42%,但脱离周三触及的本周高位8.07. [ZAR/](完)