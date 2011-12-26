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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 08:57 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元上涨,出口商料将在月底卖出美元

路透首尔12月26日电---韩元兑美元KRW=周一早盘上升,因乐观的美国经济数据令投资者的风险偏好得到改善,且市场预计出口商将在月底卖出美元.

0030GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,145.7,此前一度上探1,145.1,周五本地市场收盘为1,150.4.

韩国出口商通常在每个月的月底卖出大量美元头寸.

公债期货几乎持稳,三年期公债期货2012年3月合约KTBc1下降0.04点,报104.49.

0030GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,145.7 1,150.4

日圆/韩元JPYKRW=R 14.6690/785 14.7131/334

韩国公债期货KTBc1* 104.49 104.53

韩国综合股价指数.KS11 1,868.98 1,867.22

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

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