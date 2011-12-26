中国航空运输协会将起诉欧盟征航空碳税--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月24日电---中国媒体报导称，针对欧盟将对进出欧洲的航班徵收碳排放费用，中国航空运输协会将对此立法起诉欧盟，尽管胜诉希望渺茫。
欧盟法律规定，根据欧洲碳排放交易体系（ETS），从明年1月1日起，所有往返欧洲的航班需购买碳排放许可。美国航空公司联合对此提出起诉，欧洲法院（ECJ）已於周三裁决美方败诉。
下周一将出版的《经济观察报》援引中航协副秘书长柴海波的话称，中方对美国败诉深表遗憾，中国将继续为起诉欧盟碳税做准备。
《中国日报》周五援引柴海波的话称，中国四大国有航空公司已与中航协达成一致，本月底将联手在德国起诉欧盟。
柴海波表示，尽管诉讼胜诉机率不大，但希望借此表明中方坚决反对的立场。
中航协表示，因为欧盟推出航空碳税计划，明年中国航空企业成本将增加8亿元人民币，到2020年，这一额外成本将在此基础上增加三倍之多。（完）
--编译：黎黎;发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。