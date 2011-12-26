〔中国房地产〕北京限价房明年将适度涨价,新经适房只由政府回购--报载

中国政策：2020年底前完成全国生态保护红线划定--国务院
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
路透北京12月26日电---中国北京市明年将适度上调限价房价格,以减少以限价房来投资牟利的空间.同时,北京将出台经济适用住房回购政策,其後签订购房合同的经适房只能由政府回购.
中国证券报周一援引北京市住建委相关负责人称,限价房定价功能是对市场房价的调节作用,原则是同区域、同品质的商品房价格的80%,但实际房价仅为市场房价的50%甚至更低,使其有可能成为投资工具.
"北京市将根据实际情况,对限价房定价机制进行调整,减少以限价房来投资牟利的空间.不过,上调的幅度不会太多."该负责人称.
报导称,住建委还将出台经济适用住房回购政策.从新政策执行之日起签订购房合同的经济适用住房,如果上市将由政府回购,回购方式、回购价格将出台细则明确,不允许房主自己再上市销售.
报导并称,2012年北京市的保障性住房将新开工建设、收购各类保障性住房16万套,其中公开配租配售9万套,用於旧城区人口疏解、棚户区改造、重点工程建设拆迁等定向安置用房7万套;全年竣工各类保障性住房7万套.
中国住房和城乡建设部部长姜伟新稍早称,明年要继续坚持房地产调控不动摇,严格实施差别化住房信贷、税收政策,优先保证首次购房家庭的贷款需求,支持居民的合理购房需求.[ID:nCN1304734](完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
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