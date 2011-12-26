〔路透调查〕2012年全球经济将艰难前行,尽管欧洲拖後腿

* 欧洲2012年将拖累全球经济

* 新兴国家和美国将帮助全球经济保持缓慢成长

* 资产调查显示,投资者对於前景非常困惑

路透伦敦12月23日电---欧洲经济2012年可能再度黯淡无光,将拖累全球经济成长.但新兴市场和美国至少应该能够帮助全球经济保持正确方向.

最近几个月的路透调查结果显示,明年前景不容乐观.

许多大型发达经济体正在走向衰退,全球股市预计只会扳回2011年巨大跌幅中的一小部分,原油价格将走低,而且资产经理人不确定什麽是最佳投资.

而这可能是最好的情形.

多数分析师所做的假设建立在以下希望之上:欧元区主权债务危机不会演变成新的全球性经济危机.欧债危机已经损害以欧洲为主要出口市场的国家经济成长.

然而,中国和巴西等多数大型新兴市场经济体在明年末段应该加快成长.最近几个月这些经济体增速均有所放缓,主要缘于为对抗高通胀而收紧了货币政策.

"应该强调的是全球经济仍在成长,这点很重要.但这是个两极分化的世界,"渣打银行首席分析师Gerard Lyons表示.

"2012年的故事情节是,欧洲在上半年拖累全球经济,中国在下半年提振全球经济."

巨大的政治风险也让经济前景蒙上阴影,几个大国将进行选举和领导层变更,而中东可能继续处於动荡之中.

但仍存在一线希望.美国经济上季的表现好於多数人的预期.路透调查显示,分析师预计美国经济2012年成长2.2%左右,而欧元区则是零增长.

"欧美面临的一大变数是,财务状况较好的大型企业,有能力在其本国投资,如果他们愿意的话.与欧洲相比,这种情况更可能在美国出现,"Lyons表示.