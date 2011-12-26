《中国债券市场每日交易备忘》--12月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国兴业银行( 601166.SS )至多300亿元人民币五年期固/浮息金融债簿记建档,工行和农行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 浙商银行32.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120010,票面利率6.50% 山东商业集团15亿元一年期短期融资券041160017,票面利率5.88% 广东地铁总公司30亿元五年期中期票据1182399,票面利率5.15% 陕西省2.1亿元三年期中小企业集合票据(中债增信),票面利率7.80% ============================================================================== 三、缴款: 通化市丰源投资10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180184,票面利率8.36% 漳州发展( 000753.SZ )2亿元一年期短融041158023,票面利率8.70% 中铁二十五局2亿元一年期短融041158022,票面利率6.82% 国家电网100亿元一年期短融041156013,票面利率4.88% 强生控股( 600662.SS )4亿元一年期短融041162015,票面利率6.82% 厦门空港集团5亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 五矿集团18亿元三年期中票0882035到期兑付,票面利率3.55% 湖南高速15亿元一年期短融1081435到期兑付,票面利率4.30% 西部矿业集团11亿元一年期短融1081436到期兑付,票面利率4.67% 湖南晟通科技5亿元10年期固息债078088付息,票面利率6.48% 国开行150亿元20年期固息债080211付息,票面利率5.25% 进出口行100亿元五年期固息债080314付息,票面利率2.04% 国家电网163亿元七年期固息债0980184付息,票面利率4.80% 国家电网37亿元10年期固息债0980185付息,票面利率5.00% 海航集团13亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债0980186付息,票面利率7.60% 财政部280.1亿元10年期固息国债100019付息,票面利率3.41% 重庆南岸区城建集团10亿元七年期固息债1080172付息,票面利率6.29% 大连港集团19亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080173付息,票面利率4.80% 上海复星高科技集团11亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080174付息,票面利率6.00% 南京高新技术经济公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080175付息,票面利率6.40% 国开行200亿元七年期浮息债(三个月Shibor基准)110217付息,基本利差-0.15% 财政部350.7亿元10年期固息国债070010付息,票面利率4.40% 天津泰达投资控股公司6亿元10年期固息债078090付息,票面利率6.15% 海航集团15亿元六年起投资人选择权(3+3)固息债付息,票面利率6.78% 东北特钢集团5亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债088071付息,票面利率7.10% 大同煤矿集团20亿元五年期中票0982168付息,票面利率4.79% 南京国有资产投资公司10亿元五年期发行人选择权(3+2)中票0982169付息,票面利率4.64% 建设银行26.7亿元383月期A级浮息(七天期回购基准)资产支持证券(ABS)05310110付息,基本利差1.1% 建行( 601939.SS )2.04亿元383月期B级浮息(七天期回购基准)ABS 05310120付息,基本利差1.7% 建行( 0939.HK )0.53亿元383月期C级浮息(七天期回购基准)ABS 05310130付息,基本利差2.8% 建行0.91亿元383月期S级ABS 05310140付息,票面利率90% 武汉城投10亿元15年期固息债058036付息,票面利率4.70% 财政部310.9亿元20年期固息国债060009付息,票面利率3.70% 长沙商行5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债062003付息,票面利率4.60% 建行35.82亿元374月期A级浮息(一年定存基准)ABS 0731011付息,基本利差0.9% 建行3.56亿元374月期B级浮息(一年定存基准)ABS 0731012付息,基本利差2.2% 建行0.82亿元374月期C级浮息(一年定存基准)ABS 0731013付息,基本利差5.88% 湖南湘投控股公司8亿元10年期固息债078091付息,票面利率6.19% 浦发银行( 600000.SS )82亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债080901付息,票面利率3.95% 中国建筑( 601668.SS )33亿元五年期中票0882036付息,票面利率3.90% 铁道部15亿元15年期固息债7094付息,票面利率5.10% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,央行明年会比较多地动用存款准备金率手 段,如果明年外汇占款的增幅过小或者是下降,央行必须要通过存款准备金率释放流动性,但这 并不意味着政策的转向.[ID:nCN1305444] 国家统计局12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润 (2011年1-10月25.3%) ============================================================================== 注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完) --整理 曾菱/李宏薇; 审校 冉莹/曲伟治