版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 09:08 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 

  中国兴业银行(601166.SS)至多300亿元人民币五年期固/浮息金融债簿记建档,工行和农行主承
  ==============================================================================
  二、新债上市:   

 浙商银行32.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120010,票面利率6.50%
  山东商业集团15亿元一年期短期融资券041160017,票面利率5.88%
  广东地铁总公司30亿元五年期中期票据1182399,票面利率5.15%
  陕西省2.1亿元三年期中小企业集合票据(中债增信),票面利率7.80%
  ==============================================================================
  三、缴款:

  通化市丰源投资10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180184,票面利率8.36%
  漳州发展(000753.SZ)2亿元一年期短融041158023,票面利率8.70%
  中铁二十五局2亿元一年期短融041158022,票面利率6.82%
  国家电网100亿元一年期短融041156013,票面利率4.88%
  强生控股(600662.SS)4亿元一年期短融041162015,票面利率6.82%
  厦门空港集团5亿元一年期短融
  ==============================================================================
  四、还本付息:
  
  五矿集团18亿元三年期中票0882035到期兑付,票面利率3.55%
  湖南高速15亿元一年期短融1081435到期兑付,票面利率4.30%
  西部矿业集团11亿元一年期短融1081436到期兑付,票面利率4.67%
  湖南晟通科技5亿元10年期固息债078088付息,票面利率6.48%
  国开行150亿元20年期固息债080211付息,票面利率5.25%
  进出口行100亿元五年期固息债080314付息,票面利率2.04%
  国家电网163亿元七年期固息债0980184付息,票面利率4.80%
  国家电网37亿元10年期固息债0980185付息,票面利率5.00%
  海航集团13亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债0980186付息,票面利率7.60%
  财政部280.1亿元10年期固息国债100019付息,票面利率3.41%
  重庆南岸区城建集团10亿元七年期固息债1080172付息,票面利率6.29%
  大连港集团19亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080173付息,票面利率4.80%
  上海复星高科技集团11亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080174付息,票面利率6.00%
  南京高新技术经济公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080175付息,票面利率6.40%
  国开行200亿元七年期浮息债(三个月Shibor基准)110217付息,基本利差-0.15%
  财政部350.7亿元10年期固息国债070010付息,票面利率4.40%
  天津泰达投资控股公司6亿元10年期固息债078090付息,票面利率6.15%
  海航集团15亿元六年起投资人选择权(3+3)固息债付息,票面利率6.78%
  东北特钢集团5亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债088071付息,票面利率7.10%
  大同煤矿集团20亿元五年期中票0982168付息,票面利率4.79%
  南京国有资产投资公司10亿元五年期发行人选择权(3+2)中票0982169付息,票面利率4.64%
  建设银行26.7亿元383月期A级浮息(七天期回购基准)资产支持证券(ABS)05310110付息,基本利差1.1%
  建行(601939.SS)2.04亿元383月期B级浮息(七天期回购基准)ABS 05310120付息,基本利差1.7%
  建行(0939.HK)0.53亿元383月期C级浮息(七天期回购基准)ABS 05310130付息,基本利差2.8%
  建行0.91亿元383月期S级ABS 05310140付息,票面利率90%
  武汉城投10亿元15年期固息债058036付息,票面利率4.70%
  财政部310.9亿元20年期固息国债060009付息,票面利率3.70%
  长沙商行5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债062003付息,票面利率4.60%
  建行35.82亿元374月期A级浮息(一年定存基准)ABS 0731011付息,基本利差0.9%
  建行3.56亿元374月期B级浮息(一年定存基准)ABS 0731012付息,基本利差2.2%
  建行0.82亿元374月期C级浮息(一年定存基准)ABS 0731013付息,基本利差5.88%
  湖南湘投控股公司8亿元10年期固息债078091付息,票面利率6.19%
  浦发银行(600000.SS)82亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债080901付息,票面利率3.95%
  中国建筑(601668.SS)33亿元五年期中票0882036付息,票面利率3.90%
  铁道部15亿元15年期固息债7094付息,票面利率5.10%
  ==============================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,央行明年会比较多地动用存款准备金率手
段,如果明年外汇占款的增幅过小或者是下降,央行必须要通过存款准备金率释放流动性,但这
并不意味着政策的转向.[ID:nCN1305444]

  国家统计局12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润          (2011年1-10月25.3%)
  ==============================================================================

  注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)

  --整理 曾菱/李宏薇; 审校 冉莹/曲伟治

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐