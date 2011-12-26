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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 09:30 BJT

〔台湾股市〕开盘上扬,苹果供应商概念股推动大盘

路透台北12月26日电---台湾股市周一开盘上涨0.2%,和硕(4938.TW)等美国苹果公司(AAPL.O)供应商推动大盘涨势.此前有媒体报导称,和硕接获iPad3订单.

加权股价指数.TWII开盘涨14.31点,报7,125.04点,延续上个交易日2.07%的涨势.

和硕跳涨2.4%,电子类指数.TELI微升0.03%.光学镜头生产商玉晶光(3406.TW)和大立光电(3008.TW)分别涨2%和2.5%.

台币兑美元TWD=TP持平,报30.296台币.

台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超42.82亿台币,转卖为买,上交易日为卖超3.57亿台币.[ID:nCT0490715](完)

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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