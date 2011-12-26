〔台湾股市〕开盘上扬,苹果供应商概念股推动大盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月26日电---台湾股市周一开盘上涨0.2%,和硕(4938.TW)等美国苹果公司(AAPL.O)供应商推动大盘涨势.此前有媒体报导称,和硕接获iPad3订单.
加权股价指数.TWII开盘涨14.31点,报7,125.04点,延续上个交易日2.07%的涨势.
和硕跳涨2.4%,电子类指数.TELI微升0.03%.光学镜头生产商玉晶光(3406.TW)和大立光电(3008.TW)分别涨2%和2.5%.
台币兑美元TWD=TP持平,报30.296台币.
台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超42.82亿台币,转卖为买,上交易日为卖超3.57亿台币.[ID:nCT0490715](完)
--编译 郑茵;审校 戴素萍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
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东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。