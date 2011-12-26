〔中国央行〕与巴基斯坦签署双边本币互换协议,规模为100亿元人民币

美国股市；开盘走低，受银行和医疗保健类股拖累
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透北京12月26日电---中国人民银行称,经国务院批准,与巴基斯坦国家银行在伊斯兰堡签署了中巴双边本币互换协议,互换规模为100亿元人民币/1,400亿卢比.
上周六刊登在中国央行网站的新闻稿并显示,此次货币互换有效期三年,经双方同意可以展期.旨在加强双边金融合作,促进两国贸易和投资,共同维护地区金融稳定.
至此,金融危机以来中国人民银行已与韩国、香港、 马来西亚、白俄罗斯、印度尼西亚、阿根廷、冰岛、新加坡、新西兰、乌兹别克斯坦、蒙古国、哈萨克斯坦等多个国家和地区货币当局签署双边本币互换协议.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。
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