〔中国金融〕全国金融工作会或下月初召开,筹建金融国资委存悬念--报载

路透北京12月26日电---中国证券报周一援引接近监管层的权威人士透露,第四次全国金融工作会议可能於2012年1月6日召开;会议将重点讨论人民币汇率市场化等15项重大金融课题,而"金融国资委"是否建立仍存悬念.

报导指出,市场普遍预期,15项重大课题将围绕风险防范和市场化建设两个主题展开.

其中,风险防范的议题是完善金融监管协调、宏观审慎监管政策、金融消费保护、银行资本金补充机制等;市场化方面的议题则将围绕人民币汇率市场化、利率市场化、人民币国际化、债券市场发展、规范发展信用评级机构、改进国有金融资产管理等.

有关金融国资委的议题,相关人士指出,"目前这一问题仍存在一些分歧.预计此次金融工作会议对成立金融国资委也不会着墨过多,可能不会形成决议性文件."

按照惯例,每次金融工作会议之後,总会有重大改革措施出台,因此这次会议备受关注.金融界期待是次会议能就一系列重大金融改革问题给出明确的说法.

国务院发展研究中心金融所副所长巴曙松此前指出,即将召开的第四次全国金融工作会议将定位於後危机时期的危机消化.(完)